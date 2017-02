Le WENEP (West Africa Network for Peacebuilding) a organisé un panel hier, mercredi 22 février sur le thème : "l'alternance en Gambie : quelles opportunités de paix en Casamance". A cet effet, d'éminents professeurs et chercheurs tels le professeur Bouba Diop, Ebrima Sall, Directeur Exécutif CODESRIA, Ibrahima Ama Diamé, enseignant-chercheur, membre du GRPC et Président de l'Association Initiatives et actions pour le développement en Afrique et Madame Tabara Ndiaye, PCA de USOFORAL, ont revisité les origines du conflit et apporté leur contribution pour qu'on arrive à des solutions définitives de la paix en Casamance.

Malgré une stabilité chantée par la communauté internationale, le Sénégal connait et vit encore le plus vieux conflit de l'Afrique au Sud du Sahara. Il remonte à 1982. Soit 35 ans. Mais selon Ibrahima Ama Diamé les États ne sont pas un fait du hasard. Ils résultent de la volonté des personnes.

«La crise casamançaise est née de manque de considération notoire des autorités à l'époque contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est à dire, la réclamation de l'indépendance», soutient-il.

D'après lui, «quand le conflit à éclater, au lieu de le résoudre politiquement, on a commencé à stigmatiser certaines personnes. C'est cette erreur que les autorités de l'époque ont commise». Et d'ajouter «la tentative de militarisation du conflit n'a fait que envenimer le problème.

C'est ainsi que Abdou Diouf s'est rendu compte qu'on ne peut résoudre militairement le conflit, puisse 2/3 des militaires étaient casamançais. Et il fallait entamer les négociations». «Ce qui a été fait, mais avec des réserves», a t-il précisé.

Poursuivant son propos, Ibrahima Ama Diamé confie que «contrairement à Diouf et Wade le Président Macky Sall a dit : "je suis près à discuter sur toutes les questions y compris l'indépendance. Et un de mes lieutenants est en train de discuter avec Salif Sadio pour rencontrer les autorités dans les meilleurs délais"».

Pour Ibrahima Sall, cette alternance intervenue en Gambie, peut constituer un «déclic» pour la paix en Casamance. «Il y a un nouveau président, il y a quelque chose qui s'est passé, avec la mobilisation de la jeunesse et des réseaux sociaux de la Gambie qui ont financé même la campagne, sans la main de l'extérieur».

Selon lui, «la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir, a dit que la Gambie ne peut-être terre de refuse des rebelles. Elle a affiché la volonté du gouvernement de construire le pont».

«Mieux, le gouvernement a suspendu le trafic et l'exportation du bois à partir de la Gambie. Tout ce qui était en conflit a été pris en compte avec la nouvelle équipe, pour avoir les meilleures relations avec le Sénégal", a-t-il fait savoir.

Quant au professeur Bouba Diop, il dira : "je crois que les problèmes sont aujourd'hui d'ordre culturel. Il y avait des jeunes qui avaient donné leur engagement de ne jamais baisser les armes.

C'est à ces jeunes là, qu'il faut trouver des voies de sortie sans déshonorer leur serment. A l'époque, j'avais proposé un référendum. Sans occulter le problème de réinsertion de ces jeunes sans qu'ils soient stigmatisés».

En outre, Bouba Diop a indiqué "qu'on a une réelle accalmie et une volonté des rebelles d'aller à la table des négociations». Toutefois, s'est-il empressé de préciser : «pour la traversée de la Gambie, il ne faut pas perdre de vue que il y a des personnes qui sont de vrais fossoyeurs de la paix et qui sont pour le maintien des choses en l'état».

En revanche, Madame Tabara Ndiaye, PCA de USOFORAL, fera remarquer que "la solution définitive du conflit casamançais ne dépend pas de l'alternance survenue en Gambie. Mais plutôt du désenclavement de la Casamance".

D'après elle "si on veut résoudre cette crise de manière définitive, il faut désenclaver la Casamance dans sa totalité.

Et cela ne passe pas seulement par la construction des routes mais aussi par l'exploitation des ressources dont dispose cette région afin de permettre aux jeunes d'avoir des occupations et ça les fera moins penser aux armes", a t-elle déclaré, Tabara Ndiaye.