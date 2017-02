Angola: Moxico - Plus de dix mille élèves éclaircis sur la grossesse et les MST

Cette année, le programme de santé reproductive projette poursuivre les campagnes de sensibilisation et créer des services pour les soins de santé génésique pour les adolescents et les jeunes, dans toutes les municipalités.

Il a dit que des conférences de sensibilisation avaient eu pour objectif de prêter attention à la santé des femmes, des jeunes, des enfants et des adultes en ce qui concerne les aspects de la reproduction, dans le cadre du partenariat entre les écoles et le programme provincial de santé reproductive.

Luena — Plus de 10 000 élèves des écoles de 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire dans la ville de Luena, province de Moxico, ont été informés sur les causes et conséquences des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles (MST) en 2016.

