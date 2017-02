Angola: Démantèlement d'un réseau d'actes illégaux dans des bureaux de registre civil

Luanda — Le Ministère de la Justice et Droits de l'Homme a démantelé ces derniers temps, certains réseaux, qui, en collaboration avec des fonctionnaires des bureaux de registre civil et guichets de registre civile, pratiquaient des actes illégaux.

C'est ce qu'a informé jeudi, à Luanda, le ministre Rui Mangueira, lors de la cérémonie d'ouverture du "Forum national sur les services de justice".

Il a déploré le fait que la demande de ces services crée quotidiennement "professions illégales" qui entravent l'accès des citoyens aux services, ce qui rapportent à ces personnes moins sérieuses de l'argent facile".

Selon le ministre, la lutte contre ces pratiques illégales compte sur le soutien des organes de police et du citoyen lui-même, qui peut et doit signaler des situations de genre à travers le centre d'appel (222670670) ou transmettre leurs plaintes au ministère de la Justice et Droits de l'Homme.

«Notre objectif est l'amélioration constante d'un système qui assure l'accès sûr et la certitude légale dans un délai raisonnable et avec un service professionnel", a-t-il mesuré.

À cet effet, a dit le ministre, en plus de l'embauche et la formation du personnel, il est urgent d'humaniser les services en liant les huissiers de justice au code d'éthique et en promouvant un changement de mentalité.

"En tant que fonctionnaires, nous sommes des serviteurs publics et comme tel, nous devons servir nos citoyens avec respect et obéissance à la Constitution de la République d'Angola", a-t-il expliqué.

Selon le gouvernant, comme système formel de justice, il possède ses propres règles de fonctionnement dont l'accès est un peu difficile, et le secteur envisage renforcer les mécanismes alternatifs pour l'accès des citoyens à la justice, en particulier les groupes vulnérables.

Afin d'atteindre cet objectif, il a rappelé que, en 2014, il avait été ouvert le premier Centre résolution extrajudiciaire des différends (CREL), qui fournit des informations et des conseils juridiques, un service de médiation et d'arbitrage.