Afrique Australe: Le Comité interministériel de la SADC analyse le Sommet du Swaziland

Luanda — Le Comité interministériel de politique et diplomatie de la SADC analyse vendredi, à Dar es Salaam, en Tanzanie, les recommandations et décisions issues du 36e sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la région, tenu en août dernier, au Royaume du Swaziland.

À cet effet, le ministre des Relations Extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti, a quitté jeudi dans la matinée Luanda pour la Tanzanie, où il abordera le processus d'industrialisation de la région, dans une réunion qui rassemble les chefs des diplomaties de la communauté.

À l'occasion, le directeur pour l'Afrique et Moyen-Orient du ministère des Relations Extérieures, Joaquim do Espírito Santo, a déclaré à l'Angop que la réunion permettrait de discuter sur un certain nombre de documents qui visent la transformation sociale et l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Afrique australe.

Selon le diplomate, "l'industrie et le commerce sont des piliers importants dans le processus d'intégration régionale, ce qui signifie l'inclusion des marchés pour la prospérité des peuples de la région".

L'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la RDC, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et les Seychelles sont des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).