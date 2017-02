Afrique Centrale: Des questions liées aux Grands Lacs analysées par la diplomatie africaine

Les ministres des Affaires étrangères de la région se pencheront également sur des questions comme l'élection du Président de l'Union africaine, la proposition des États membres sur la Journée de la libération de l'Afrique australe, et évalueront le rapport du secrétariat de la SADC sur l'adhésion de la République du Burundi et des îles Comores à la Communauté pour le développement de l'Afrique australe.

La note indique que, à Dar es-Salaam, le chef de la diplomatie angolaise participera à une réunion qui, entre autres, discutera de la situation politique, de la défense et de la sécurité dans la région de la SADC. Le ministre Chikoti s'informera sur les derniers événements survenus en RDC et au Lesotho.

Luanda — Des réponses efficaces aux menaces à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs est l'objet d'une réunion qui aura lieu le 27 février au Caire, en Egypte, et rassemblera les ministres africains des Affaires étrangères.

