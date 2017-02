Angola: Une entreprise collecte des fonds pour un hôpital pédiatrique

Luanda — Plus d'un million de Kwanzas pour l'hôpital pédiatrique de Luanda "David Bernardino" ont été collectés dans la première édition du projet "Color Run", qui a visé à recueillir des dons.

Selon une note de la société angolaise Ucall, promotrice de l'événement, le projet Color Run a réuni plus de 800 participants à Talatona, et a fait rage parmi les participants de tous âges qui ont accouru au local et parcouru quatre kilomètres avec joie et bonne disposition.

Le principal objectif de l'événement était non seulement la vitesse, le temps ou les classements, mais un moment coloré de beaucoup d'amusement, de rire, de joie et de convivialité entre amis et famille.

La Color Run a lieu partout dans le monde, mais elle a été réalisé pour la première fois en Angola (19 février).