Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: AC Léopards de Dolisie - Rémy Ayayos Ikounga exhorte ses joueurs à donner le maximum face à Saint George

Satisfait de la qualification obtenue de haute lutte par ses protégés à Douala, le président de l'Athlétic club Léopards de Dolisie a le regard déjà tourné vers l'avenir de son club.

Les Fauves du Niari recevront, en effet, le 12 mars à Dolisie et le 19 du même mois à Addis Abeba, le club éthiopien de Saint-George en vue d'une qualification pour la phase de poules de la Ligue africaine des champions. C'est un autre défi qui s'offre aux Fauves du Niari après avoir gagné celui de l'Union des mouvements sportifs de Loum.

« Il faut se satisfaire de cette qualification et voir l'avenir. Chaque match a sa vérité et chaque compétition a la sienne. Je sais que notre adversaire est une équipe aussi expérimentée connue sur le continent même si elle (Saint-George) n'a pas fait des prouesses éclatantes. Mais elle se distingue par une certaine régularité. Puisque chaque année, nous entendons parler d'elle au niveau africain. Cela nous donne les raisons plus sincères de mieux se préparer. Les deux matches contre l'équipe camerounaise sont comme une sorte de laboratoire qui renseigne le staff technique sur le dispositif à prendre, les choix à opérer, les joueurs à sélectionner... », a commenté le colonel Rémy Ayayos Ikounga.

Ses hommes, rappelons-le, ont obtenu le 19 février, une qualification dans la douleur face au champion du Cameroun. Au match aller à Dolisie, les Léopards s'étaient imposés (1-0) face à Union des mouvements sportifs de Loum, champion du Cameroun. Au retour, les Fauves du Niari se sont inclinés (1-2) puis se qualifient grâce à la règle du but à l'extérieur. L'AC Léopards de Dolisie a, d'ailleurs fait mieux par rapport à la saison dernière au cours de laquelle, il avait été éliminé dès l'entame de la compétition par les Sud africains de Mamelodi Sundowns.

Le président de l'AC Léopards n'a pas boudé son plaisir au moment de commenter la performance de son équipe au Cameroun. « C'est avec une énorme satisfaction que j'ai appris cette qualification. Cette satisfaction est d'autant plus grande que l'année dernière, malgré une équipe bien étoffée et bien préparée, nous n'avons pas pu franchir cette étape de la compétition. Et cette année, après un match difficile à Dolisie comme cela nous arrive très souvent au démarrage des saisons sportives au niveau africain, les joueurs ont pu suivre le programme établi par le staff technique et aussi écouter les conseils que je leur avais prodigué à savoir, aller à Douala le cœur vaillant », a-t-il rappelé.

Comme face à UMS de Loum, la qualification des Fauves du Niari se jouera en terre éthiopienne. Les Léopards, a souhaité son président, devraient mieux aborder la première phase en vue de voyager en toute sécurité. « J'ai toujours exhorté les joueurs à donner le maximum au match aller. Mais je suis toujours convaincu aussi qu'on ne franchit chaque étape, en tout cas à ce niveau- là, qu'à l'issue des deux matches d' une importance égale. Je ne crains pas particulièrement les rencontres à l'extérieur même, je vous rejoins en disant qu'il faut s'efforcer si on a la possibilité de faire le grand écart à domicile », a précisé Rémy Ayayos Ikounga.

Outre la qualification des Léopards, Rémy Ayayos Ikounga a aussi salué la prestation de l'Etoile du Congo face au Racing Micomeseng de la Guinée Equatoriale, tout en se montrant compatissant avec les Diables noirs et Cara qui n'ont pas pu faire mieux. « Je félicite nos amis de l'Etoile du Congo pour leur qualification. Je suis évidemment compatissant avec les amis des Diables noirs et Cara qui n'ont pas pu franchir cette étape... Nous attendons du public sportif congolais toujours le soutien, dont nous avons besoin et cela conjugué avec la divine aide du seigneur. Nous pensons que nous pourrons accéder à la phase de poules », a-t-il conclu.