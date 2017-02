Togo: Le mécanisme REDD+ pose question

Loin du mécanisme novateur, incitatif et surfant sur les nouveaux marchés de l'environnement, REDD+ semble devoir se diluer dans cette aide publique au développement dont, malgré tous ses défauts, on ne peut décidément pas se passer.

La déforestation représente 10 à 15 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine et se concentre dans les zones tropicales. Résultat de l'extension des surfaces cultivées, elle est due à parts presque égales à l'agrobusiness et aux petits producteurs.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.