Maroc: Communiqué conjoint sanctionnant la visite d'Etat effectuée par SM le Roi en République de Zambie

communiqué de presse

Lusaka — Voici le texte intégral du Communiqué conjoint ayant sanctionné la visite d'Etat effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en République de Zambie :

« 1 - A l'invitation de Son Excellence M. Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie, Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, a effectué une visite d'État en Zambie du 19 au 21 février 2017.

2. Sa Majesté le Roi Mohammed VI était accompagné d'une délégation de haut niveau qui comprenait divers leaders du milieu des Affaires représentant différents secteurs économiques du Royaume du Maroc.

3. À son arrivée à l'aéroport international Kenneth Kaunda, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été accueilli par Son Excellence M. Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie, et de hauts responsables gouvernementaux.

4. Durant cette visite, Son Excellence le Président Lungu et Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont exprimé leur satisfaction des résultats de la 28è Session du Sommet de l'Union Africaine tenue du 22 au 31 janvier 2017 à Addis-Abeba. Son Excellence le Président Lungu a salué le retour du Maroc à sa famille institutionnelle et s'est félicité du discours adressé par Sa Majesté le Roi à ce Sommet en tant que moment historique ouvrant la voie à une contribution prometteuse du Maroc au développement et à la stabilité de l'Afrique.

5. Son Excellence le Président Lungu a également rendu hommage à l'engagement stratégique du Maroc en Afrique, fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

6. Les deux leaders ont affirmé leur engagement infaillible à garantir la stabilité et la prospérité de l'Afrique et, à cet égard, Sa Majesté le Roi a assuré Son Excellence le Président du soutien indéfectible du Maroc à la Zambie durant son mandat à la tête du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine.

7. Les deux leaders se sont engagés à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la Zambie et le Royaume du Maroc. Et lors d'entretiens en tête-à-tête fructueux, les deux Chefs d'Etat ont abordé des questions d'intérêt mutuel aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de grande convivialité qui a marqué de longue date les relations étroites et chaleureuses entre la Zambie et le Royaume du Maroc.

8. Sa Majesté le Roi a loué les initiatives prises par Son Excellence le Président Lungu visant à développer la croissance économique et sociale de la Zambie. Il a également salué les efforts de Son Excellence le Président pour promouvoir le rôle de la Zambie en tant qu'acteur clé dans la sous-région et L'a assuré du soutien infaillible du Maroc.

9. Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président ont souligné le rôle des investissements, à la fois publics et privés, dans la croissance économique et le développement de nombreux secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, l'éducation, la formation, l'industrie, l'investissement, les services aériens, les services financiers et les assurances, ainsi que le développement des zones économiques.

10. À cet égard, les deux Chefs d'État ont exprimé leur satisfaction des résultats fructueux du Forum d'affaires ayant réuni la communauté des affaires zambienne et marocaine.

11. De même, les deux Chefs d'Etat ont présidé la signature de plusieurs accords bilatéraux et de mémorandums d'entente dans les domaines susmentionnés, offrant un cadre légal qui structurera la coopération bilatérale entre la Zambie et le Maroc.

12. Son Excellence le Président et Sa Majesté le Roi ont convenu de la nécessité de créer une Commission mixte permanente de coopération Zambie/Maroc qui fournira le cadre légal nécessaire au renforcement de la coopération économique et sociale entre les deux pays.

13. En ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement à lutter contre toutes les formes de terrorisme et à œuvrer ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent et trouver des solutions durables aux conflits en cours en Afrique afin de parvenir à un environnement propice à l'avancement de l'agenda économique du continent.

14. Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président ont salué le résultat réussi de la COP22 qui s'est tenue en novembre 2016 à Marrakech ainsi que les décisions marquantes de cette conférence. A cet égard, Son Excellence le Président a félicité Sa Majesté le Roi pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement africains tenu en marge de la Conférence de la COP22, et en particulier pour l'initiative de l'Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA) en réponse aux défis du changement climatique en Afrique.

15. Au terme de la visite d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé l'engagement du Gouvernement du Royaume du Maroc à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Il a également remercié Son Excellence M. Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui Lui ont été réservés, ainsi qu'à sa délégation durant cette visite. Sa Majesté le Roi a indiqué que Sa visite en Zambie démontre l'importance qu'attache le Royaume du Maroc aux relations bilatérales chaleureuses avec la Zambie, et qu'Il a hâte de recevoir Son Excellence le Président au Maroc.