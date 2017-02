Combattant pour la liberté et ambassadeur des communautés minoritaires africaines, Youssou NDOUR se produira les 3, 4 mars 2017, au palais de la culture et à l'hôtel Ivoire.

L'icône Youssou NDOUR is back sur la lagune Ébrié. Confidentiel Afrique qui suit ses moindres déplacements en Côte d'Ivoire, peut confirmer que la star sera à Abidjan demain vendredi. En prélude à la sortie officielle de son nouveau album intitulé » Afrika Rekk » avec treize titres dans lesquels il chante des réalités de l'Afrique et encourage la jeunesse africaine à la persévérance et d'éviter l'exode vers l'Europe, le ministre conseiller sera recu par les hautes autorités ivoiriennes.

