Cameroun: Port de Douala - Le Tchad et la RCA sommés de libérer

Cette mesure a été prise dans le cadre de l'opération de désengorgement du Pad. Celle-ci concerne aussi les marchandises condamnées dans les 600 containers arrivés à leur destination finale au Cameroun et stockés au Pad depuis plus de trois mois. Elles seront vendues aux enchères. La mise en vente des véhicules dans le même cas a débuté depuis le vendredi 17 février dernier.

Les autorités douanières camerounaises ont adressé des correspondances aux directeurs généraux des douanes tchadiennes et centrafricaines pour les sommer de procéder à l'enlèvement des containers en transit au Port de Douala (Pad) depuis des mois et ayant pour destination finale leurs pays respectifs. Passé ce délai, ces containers seront mis en vente.

