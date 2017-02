Algérie: Pneumologie - Près de 400 participants attendus au 13ème congrès de l'AFAP en mars

Oran — Près de 400 participants prendront part au 13ème congrès de l'Association franco-algérienne de Pneumologie (AFAP), qui se tiendra à Oran les 24 et 25 mars prochain, a-t-on appris jeudi auprès de cette association.

Ce congrès verra la participation d'imminents spécialistes algériens et français qui débattront de différents aspects liés à la spécialité de pneumologie, en particulier les cancers broncho-pulmonaires, les maladies du sommeil et l'obésité, entre autres.

"C'est un véritable challenge que de regrouper autant de compétences pendant deux jours pour développer et échanger les expériences et faire profiter au maximum les jeunes médecins algériens d'autres expériences et connaissances à travers des échanges scientifiques denses, pour promouvoir le traitement de cette pathologie et principalement tout ce qui a trait au cancer broncho-pulmonaire", a-t-on souligné de même source.

Deux jours durant, plus d'une vingtaine de communications seront animées par des spécialistes algériens et français abordant, entre autres, la prise en charge de l'asthme sévère, le renforcement du dispositif de contrôle de la tuberculose à Oran, l'immunothérapie et les cancers broncho-pulmonaires et l'asthme chez l'enfant.

En outre, trois ateliers seront encadrés par des experts français au profit de jeunes médecins résidents, le premier sur la radiologie, le second sur les urgences chirurgicales: prise en charge d'un hémothorax et le dernier sur le sommeil: cas cliniques.