Congo-Brazzaville: Regard sur les cinquante dernières années 1965-2015 2007 (59)

L'année 2007 s'ouvre par la victoire de la CAN juniors par le Congo. En effet, du 20 janvier au 4 février, se déroule, à Brazzaville et Pointe-Noire, la 15ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-Juniors). Grâce à Franchel Ibara, le Congo bat le Nigéria par 1 but à zéro et remporte la coupe.

Composition de l'équipe victorieuse : Jules Fred Albin Ondjola, Oxence Dorian Mbani Madzou, Delvin Ndinga, Cecil Magouel Filankembo, Fabrice Nguessi Ondama (puis Emerjea Ngakosso), Havis Brand Tchilimbou (puis Franchel Ibara), Jacques Stevie Loparimi, Mimille Olfaga Okiele, Rufin Vanesla Diampamba, Murhyen Kester et Saïd Nkounga (puis Yann Harries Kombo Melo). Autre bonne nouvelle en ce début 2007, le lancement des travaux de construction de la 2ème sortie de Brazzaville-nord par le président Denis Sassou N'Guesso. En effet, le 25 janvier, celui-ci a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la deuxième sortie de Brazzaville-nord. Cette route partira du rond-point « Kéba na virage » sur l'avenue Marien-Ngouabi à Talangaï, au village Kintélé, en passant par le quartier Ngamakosso dans le 6ème arrondissement de Brazzaville.

Elle permettra de décongestionner la circulation dans cette partie de la capitale congolaise, et de soulager les habitants des quartiers enclavés de Talangaï qui éprouvent de sérieuses difficultés de déplacement. Quelques jours après, Denis Sassou N'Guesso se rend au 8ème sommet ordinaire de l'organisation panafricaine, auquel prennent part plus d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement du continent. À l'occasion de ce sommet, le président Kufuor du Ghana remplace Denis Sassou N'Guesso en qualité de président en exercice en 2006. Pour 2007, la présidence de l'union avait été promise au président soudanais, Omar El Béchir. Mais, en raison de la guerre au Darfour, une région où sévit une gigantesque crise humanitaire depuis quatre ans, avec des répercussions sur une partie de l'Afrique centrale (Tchad et Centrafrique).

Elle échoit en définitive au président ghanéen. « Changements climatiques, Sciences et technologies au service du développement », sont les deux thèmes retenus pour ce sommet. Au Congo, pendant ce temps, Guy Maurice, directeur de Total Exploration et production, lors de la présentation des vœux de Nouvel An, à Brazzaville, annonce que le champ de Moho produira 90.000 barils par jour en 2008, en présence du directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Alfred Charles Sockath.

Le Conseil national de la résistance (Cnr), ancien mouvement rebelle des ninjas du pasteur Frédéric Bintsamou, alias Ntoumi, est transformé en parti politique, le Conseil national des Républicains (Cnr). Cette information est donnée aux médias, le 26 février 2007, par le porte-parole du Cnr, Joseph Mbizi, à l'issue d'un entretien avec François Ibovi, ministre de l'administration du territoire. Le même jour, Pietro Di Serego Alighieri, un des descendants de l'explorateur français d'origine italienne, Pierre Savorgnan de Brazza, dont les restes reposent au mausolée éponyme, a animé un point de presse au village Impila (au quartier Mpila à Brazzaville).

À cette occasion le président de l'Association culture, identité et civilisation téké, Philippe Mockouamy, demande à la famille de De Brazza de faire un plaidoyer auprès du gouvernement français afin qu'il restitue au royaume téké, le grand collier en cuivre massif, emporté par l'administration coloniale, suite à l'arrestation du roi Mbandiele.

Né en 1945 à Boyengué, dans le district de Mossaka (département de la Cuvette), Emile Mokoko, l'un des porte-étendards de la peinture congolaise rend l'âme le 27 février 2007. Artiste remarquable, il participe à de nombreuses expositions à travers le monde. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Décès, le 11 mars 2007, du journaliste émérite, Arsène Sylvère Samba, au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU). Il est inhumé quelques jours après, au cimetière du centre-ville.

La vie continue, malgré les ravages de la mort. Les Bantous de la capitale participent au Festival des musiques métisses d'Angoulême, en France. Au lendemain de cet événement, ils démarrent une série de concerts en Belgique et en Hollande. Non loin de là, le promoteur de Challenge Futura, François Tséngué-Tséngué obtient trois médailles lors du 35ème salon des inventeurs et des produits nouveaux, à Genève du 17 au 22 avril 2007.

Le premier semestre de 2007 s'achève avec le premier tour des élections législatives, le 24 juin, sur toute l'étendue de la République. En dépit de quelques problèmes d'organisation, le scrutin se déroule dans la paix et le calme. Ainsi va la vie au Congo