Congo-Brazzaville: Projet d'agriculture commerciale - La Banque mondiale en mission d'évaluation

Une délégation de la Banque mondiale conduite par le représentant résident de cette institution en République du Congo, Djibrilla Issa, a été reçue le 23 février, par le ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Henri Djombo, dans le cadre de la mission d'évaluation du projet d'agriculture commerciale. En cours de préparation, ledit projet remplacera le Pdarp, dont la clôture intervient au mois d'avril prochain.

Cette mission d'évaluation dont la fin est prévue pour le mois de mars prochain, permettra au gouvernement congolais et la BM de définir notamment le coût exact du projet puis les différentes activités à financer. « Après les missions d'identification, de préparation et de pré-évaluation dudit projet, il était question que la Banque mondiale arrive pour cette mission cruciale, qui permet de discuter sur la faisabilité réelle du projet avant de le soumettre au conseil d'administration », a expliqué le coordonnateur du Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp), Isidore Ondoki.

Axé sur la sécurité alimentaire et l'agriculture commerciale, ce projet visera le développement et la modernisation de l'agriculture familiale, commerciale et l'agro-industrie, à travers des appuis au secteur agricole privé. Ce nouveau projet qui est en accord avec la vision du gouvernement de diversifier son économie, améliorera la productivité des filières agricoles et l'accès aux marchés de groupes de producteurs et de micro, petites et moyennes entreprises.

Signalons que le coût global de ce projet est estimé à 200 milliards FCFA. La BM a déjà mobilisé 50 milliards FCFA et est en train d'appuyer le gouvernement dans la recherche d'autres partenaires tels le Fonds Koweitien qui apporterait un financement de 50 millions de dollars pour la réalisation d'infrastructures routières rurales. A cela s'ajoutent la BAD, le fonds de l'OPEP etc.