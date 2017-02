Congo-Brazzaville: Le club de l'Atalanta formera les footballeurs congolais

Un protocole d'accord vient d'être signé à Bergame par lequel le Congo et le club italien s'engagent dans une coopération dont on espère beaucoup.

L'entente a été scellée à Bergame, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Elle fait état de la volonté des deux parties de renforcer les relations de coopération sportive entre le club lombard et les footballeurs du Congo. Les Italiens s'engagent à rénover les installations sportives congolaises. Le club de l'Atlanta se montre volontier disposé à entraîner et former de jeunes footballeurs au Congo suivant sa propre expérience.

Le protocole d'entente a été signé mercredi à Bergame au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le ministre des Sports et de l'éducation physique, Léon Alfred Opimbat. Côté italien, l'accord a été paraphé par Luca Percassi, le président l'Atalanta Bergamasco Calcio, vieille équipe dont la fondation remonte à 1907. «Nous avons signé ce protocole parce que nous retenons qu'une collaboration sportive entre Atalanta et le Congo aux bénéfices des deux parties », a expliqué Luca Percassi.

« Nous avons l'intention de mettre à disposition les connaissances de nos entraîneurs qui, à leur tour, auront la possibilité de faire une nouvelle et importante expérience de formation au Congo. Dans un football toujours plus globalisé, connaître la réalité et interagir aux diverses réalités de notre époque est très important », a ajouté le président de l'Atalanta qui a fait don d'un maillot dédicacé, N° 10, au ministre Opimbat.