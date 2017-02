Congo-Brazzaville: Transport fluvial - Une société publique desservira les voies navigables

«J'ai instruit le directeur général des transports terrestres pour qu'il s'organise avec les recettes que le trésor public leur rétrocède et avec le peu de crédit pour qu'on puisse avoir de plus en plus les panneaux de signalisation sur les voies publiques», a-t-il dit.

«Le secteur des transports fluviaux a été libéralisé. Actuellement, il n'y a que trois sociétés privées qui ont les moyens de se mettre en règle et d'être aux normes de la navigation. Parce que celles-ci dans ce domaine sont contraignantes et l'exploitation même des unités fluviales coûte très chère», a fait remarquer le ministre Mokoki.

Le secteur des transports fluviaux se trouve dans une situation délicate depuis la dissolution de l'ex-Agence transcongolaise de communications (ATC), qui englobait les ports de Pointe-Noire et de Brazzaville y compris le chemin de fer Congo océan (CFCO) et les voies navigables.

