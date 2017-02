L'accord a été conclu récemment entre le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint et le président-fondateur de l'Université privée de Marrakech (UPM), Mohamed Kabbaj

La convention de partenariat signée au Maroc a pour but de fixer les conditions et les modalités de collaboration entre le ministère congolais en charge de l'Enseignement technique et l'UPM.

Elle concerne la formation des étudiants congolais inscrits au titre de l'année académique 2016-2017 dans des filières pouvant leur permettre d'obtenir un emploi à la fin de leurs études.

Rejoui de cet accord de partenariat conclu avec l'UPM, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a signifié que les questions de formation qualifiante, de l'adéquation formation/emploi sont au cœur des priorités du programme économique et social du gouvernement congolais.

Il a, par ailleurs, félicité le président-fondateur de l'UPM pour avoir choisi le Congo comme premier pays d'implantation d'un campus en Afrique centrale.

En effet, la première pierre de l'érection du campus de l'UPMC au Congo a été posée le 30 janvier à Oyo, dans le département de la Cuvette, dans le cadre du partenariat liant cet établissement à la Fondation perspectives d'avenir. Ce partenariat entend alimenter le marché de l'emploi d'une main d'œuvre bien qualifiée.