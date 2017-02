Congo-Brazzaville: Une quarantaine d'agents formés sur les caisses enregistreuses

« Je pense que toutes ces formations que nous vous donnons, seront évaluées dans quelques années. Et je pense que vous n'avez pas été en reste de curiosité, de gourmandise pour faire autrement. J'espère pour l'heure que vous avez bien assimilé les cours et nous nous fixons rendez-vous sur le terrain pour un résultat maximal. Je vous souhaite bonne utilisation rationnelle du savoir qui vous a été transmis aujourd'hui », a-t-elle conclu.

Clôturant ce séminaire de formation, la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, a indiqué que la formation qu'ils viennent de suivre, complète la deuxième qui était axée sur le manuel et procédure de la gestion des bureaux d'information touristique (BIT) existants aux arrivée et au départ de l'aéroport international de Maya-Maya, afin de ne pas rester en marge du numérique et de coller à la Gestion accès sur les résultats (Agar), mais dans une gouvernance financière propre. Il est question-là de rupture et de rigueur.

« Il y a eu effectivement pour une bonne compréhension, des échanges autour des multiples zones d'ombre qu'avaient les séminaristes au fur et à mesure qu'on avançait et des séances d'exercices pratiques pour une maitrise parfaite de ladite application », a-t-il déclaré.

