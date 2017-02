Congo-Brazzaville: PNUD - Mobiliser des ressources pour répondre aux défis de développement en 2017

Le comité directeur du Plan cadre des Nations unies pour l'assistance au développement (Undaf), qui s'est tenu le jeudi 23 février à Brazzaville, a relevé d'énormes insuffisances dans la mise en œuvre des projets de développement au Congo en 2016. Le versement des fonds de contrepartie et la coordination des activités figurent parmi les priorités à réaliser en 2017.

La 4e réunion du comité directeur de l'Undaf a été présidée par la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Olga Ingrid Ebouka-Babackas, qui a souligné sa particularité. Il s'agit de combiner deux objectifs : le bilan de l'exécution de l'aide au développement en 2016 et la projection d'actions prioritaires à réaliser en 2017.

L'Undaf Congo dont les résultats des activités 2016 ont été présentés, appuie le gouvernement dans la réalisation de ses différents programmes en matière de gouvernance ; d'éducation ; de santé ; d'eau et assainissement ; de nutrition et de sécurité alimentaire ; de protection sociale ; ainsi que d'environnement et développement durable.

Cette concertation qui regroupe le Congo et l'ensemble du système des Nations unies, souligne la ministre Olga Ingrid Ebouka-Babackas, se déroule dans un contexte macroéconomique difficile. Les rapports présentés ce jeudi par les commissions mixtes Congo- Nations unies déplorent l'absence de planification ; l'insuffisance de financement...

« L'Undaf est plus que jamais un outil essentiel pour atteindre l'émergence, car il vient en appui aux différentes stratégies sectorielles du gouvernement », a-t- elle précisé. Et d'annoncer l'inscription dans le prochain plan national de développement 2017-2021 des politiques d'ajustement et de réformes structurelles pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et budgétaires, en vue de restaurer les conditions d'une croissance durable.

Préserver les acquis des secteurs sociaux

Le recensement général de l'agriculture a eu lieu et les premiers résultats ont été annoncés, grâce au soutien de l'Undaf.

C'est le même cas dans le domaine de l'environnement et du développement durable, avec le processus Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (Redd+) qui vient d'atteindre la phase d'investissement.

Au cours de l'année écoulée, l'Undaf a contribué à l'équipement d'une radio citoyenne des jeunes et à la production d'émissions radio sur les valeurs de paix et du vivre ensemble. Dans le cadre du projet Observer, réfléchir et agir (Ora), les enfants autochtones du département de la Likouala ont bénéficié d'un programme de cantines scolaires.

Les activités prévues dans le domaine de la santé ont porté notamment sur la lutte contre les épidémies, à travers les activités de vaccination ; la santé de mère et de l'enfant ; l'offre des soins communautaires et la gouvernance des districts ; l'eau et l'assainissement ; etc. En matière d'éducation, les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ont été formés au TIC au cours de l'exercice 2016.

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur la volonté inébranlable et soutenue du système des Nations unies de nous assister dans cette quête du mieux-être de nos populations, à travers la mise en œuvre des Objectifs du développement durable », a déclaré la ministre du Plan.

Les partenaires de l'Undaf, notamment la FAO, l'Unicef, l'UNFPA, l'Unesco, le PAM et l'HCR, ont réaffirmé leur engagement à travailler pour le mieux-être des populations dans le cadre des Objectifs du développement du durable.

Cependant, « les contreparties financières attendues du gouvernement revêtent une importance capitale dans la réussite de nos actions », rappelle le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng-Boamah.