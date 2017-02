Afrique Centrale: Sécurisation du golfe de Guinée - Le Centre de coordination s'installe

Les discours prononcés l'ont d'ailleurs suffisamment relevé. La balle est désormais dans le camp des responsables statutaires du CIC qui doivent œuvrer pour donner plus de visibilité et de dynamisme à cet organe dont le siège est à Yaoundé.

Avant de se séparer, les chefs des institutions de la CEEAC, de la CEDEAO et de la Commission du golfe de Guinée (CGG) ont adressé une motion de remerciements au chef de l'Etat camerounais, Paul Biya, pour son leadership et l'appui multiforme apporté en vue du déploiement effectif du CIC.

Le directeur exécutif adjoint est de nationalité angolaise. La prestation de serment s'est faite devant un parterre de personnalités, parmi lesquelles, le secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), l'ambassadeur Ahmad Allam-Mi qui a signé les décisions; le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée, Mme Florentina Adenike Ukonga ; le commissaire des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Mme Ahmed Halima qui représentait le président de la Commission de la CEDEAO ; le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo.

Ces responsables, issus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont pour mission de trouver des solutions innovantes pour lutter contre la criminalité transnationale et ses effets déstabilisateurs dans le golfe de Guinée.

Les pirates et les autres auteurs d'actes illicites en mer dans le golfe de Guinée n'ont qu'à bien se tenir, après l'installation hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé des responsables statutaires du Centre inter-régional de coordination (CIC) des opérations de sûreté et de sécurité maritime dans cette partie du continent africain.

On attend des personnalités qui ont pris fonction hier à Yaoundé qu'elles œuvrent pour réduire à néant la piraterie et les autres actes illicites commis dans cet espace maritime.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.