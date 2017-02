Angola: Le MPLA prêt à recevoir João Lourenço à Bié

Cuito — Le premier secrétaire du MPLA à Bié, Álvaro Manuel de Boavida Neto, a fait appel jeudi, à Cuito, à une participation plus active des militants, sympathisants et des amis de son parti dans les tâches partisanes visant à recevoir chaleureusement le vice-président du MPLA et candidat à la présidence de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço.

Se confiant jeudi à l'Angop, à propos de la visite que João Lourenço effectuera les 24 et 25 février à Bié, Álvaro Manuel de Boavida Neto a exhorté les militants à être plus unis afin de renforcer la cohésion et l'unité des membres du parti dans cette province.

Il a confirmé cependant que toutes les conditions étaient créées pour accueillir João Manuel Gonçalves Lourenço dans la province de Bié, où il tiendra un meeting, interagissant avec les militants du MPLA, dans la ville de Cuito.

Selon Boavida Neto, dans la province de Bié, le MPLA a mobilisé ses membres à travailler sérieusement dans la diffusion des programmes et de l'image de João Lourenço, de sorte que le parti ait un bon résultat aux élections générales de 2017.