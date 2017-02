Algérie: Accord entre Algérie Poste et Tassili Airlines pour de meilleurs services aux clients

Alger — Algérie Poste (AP) et Tassili Airlines (TAL) ont signé, jeudi à Alger, un protocole d'accord de partenariat ayant pour objectif d'offrir de meilleurs services à leurs clients respectifs, a indiqué un communiqué d'AP.

Ce protocole d'accord a pour objet de fixer les conditions générales de mise en oeuvre d'un partenariat "durable" et d'une coopération "privilégiée" entre AP et TAL (compagnie aérienne de Sonatrach), dans plusieurs domaines, a précisé le communiqué.

Il s'agit notamment du paiement électronique, le transport aérien du personnel d'AP, l'échange en matière de marketing, la publicité, la communication et la promotion des marques et services développés par chacune des entreprises, l'utilisation du réseau d'AP au profit de TAL, ainsi que d'autres activités et services offerts par l'une des entreprises partenaires.

Le protocole d'accord a été signé par le DG d'AP, Sayah Abdenacer, et le PDG de TAL, Harchaoui Belkacem, en présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Houda-Iman Faraoun, du ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talaï.

Lors de la signature de ce protocole, les responsables des deux entreprises ont tenu d'expliquer l'importance de ce partenariat entre deux entités publiques de grande taille, oeuvrant pour "une meilleure synergie" des efforts entre les différents opérateurs économiques nationaux.