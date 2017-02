Gabon: Les enseignants durcissent leur grève face à la fermeté du gouvernement

Nous n'avons commis aucune faute administrative grave, aucun procès n'a eu lieu, on ne nous a pas autorisés à nous défendre mais on a été sanctionnés arbitrairement. Et nous allons poursuivre le combat, le combat judiciaire et le combat physique. Nous sommes prêts. Cabri mort n'a plus peur du couteau ! »

Les enseignants gabonais ont décidé jeudi 23 février, au terme d'une assemblée générale à Libreville, de durcir leur grève. Réunis au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducatif (Conasysed), le plus grand syndicat de l'éducation, ils ont demandé la démission du ministre de l'Education nationale. Et disent que la décision de suspendre le salaire de 807 enseignants ne les fera pas reculer.

