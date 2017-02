Tunisie: Le Parlement adopte la loi sur la dénonciation de la corruption

L'article 17, prévoit la protection des dénonciateurs et protège les lanceurs d'alerte. Tout acte de représailles contre eux est dorénavant considéré comme un crime, et son auteur sera puni.

Le texte de cette loi constitue un premier pas dans la lutte contre la corruption et met en place les mécanismes, les conditions et les procédures de dénonciation de la corruption.

Le Parlement tunisien a approuvé mercredi soir la loi sur la dénonciation de la corruption, un texte très attendu, six ans après le soulèvement contre la dictature de Zine el-Abidine Ben Ali, largement marqué par des slogans anticorruption. Depuis le phénomène s'est encore aggravé et le gouvernement de Youssef Chaed a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités.

