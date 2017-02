Algérie: La ministre Argentine des Relations extérieures en visite à Alger à partir de samedi

communiqué de presse

Alger — La ministre des Relations extérieures et du Culte d'Argentine, Susana Malcorra, accompagnée d'une importante délégation, effectuera une visite de travail à Alger de deux jours à partir de samedi, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La visite en Algérie de la ministre argentine, à l'invitation du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations traditionnelles d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays et traduit leur volonté commune d'insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales".

Les deux ministres passeront en revue l'état des relations bilatérales et examineront les voies et moyens à même d'élargir la coopération algéro-argentine à de nombreux domaines recelant un potentiel réel de coopération et de partenariat, a souligné le communiqué du MAE.

Cette rencontre permettra également aux deux parties d'échanger leurs vues et analyses sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a ajouté le communiqué du MAE, relevant qu'au cours de sa visite, Mme Malcorra aura des rencontres avec plusieurs hauts responsables de l'Etat.