Algérie: Programme de jumelage entre établissements hôteliers algériens et leurs homologues à travers le monde

Oran — Un programme de jumelage entre établissements hôteliers algériens et leurs homologues à travers le monde a été arrêté dans le cadre d'un contrat avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), a indiqué jeudi à Oran le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri.

"Nous avons convenu avec l'OMT de mettre en place un programme de jumelage entre différents établissements hôteliers algériens et leurs homologues dans plusieurs régions du monde", a déclaré à la presse le ministre à l'ouverture de la 8ème édition du Salon international du tourisme, des voyages et des équipements hôteliers "SIAHA 2017", rappelant que l'accord avait été passé lors d'un colloque international organisé la semaine dernière à Alger regroupant des représentants des pays du Maghreb et d'Afrique de l'ouest sous l'égide de l'OMT.

M. Nouri a affirmé que cette rencontre a été fructueuse, déclarant "nous avons eu toutes sortes de soutien de la part du secrétaire général de l'OMT, Taleb Errifai".

Le ministre a insisté, au passage, sur la promotion du tourisme national, signalant que le ministère £uvre à faire découvrir la destination Algérie à travers le monde. L'Algérie représente un continent qui recèle d'importants atouts touristiques, a-t-il souligné.

Pour relancer le tourisme en Algérie, surtout en cette conjoncture où l'Etat oeuvre à diversifier l'économie, 1.600 projets d'hôtels totalisant plus de 200.000 lits sont agréés au niveau du ministère, dont 584 projets d'une capacité de plus de 70.000 lits sont en cours de réalisation et la plupart seront mis en exploitation prochainement, a ajouté Abdelwahab Nouri.

En plus, 65 établissements hôteliers publics, dont la plupart a été construite durant les années 70, bénéficient d'un programme de réhabilitation et de modernisation, a indiqué le ministre, avant d'appeler les opérateurs publics à redoubler d'efforts pour concrétiser le programme dans les meilleurs délais.

Pour le cas d'Oran, il a souligné que le parc hôtelier est revu à la hausse.

Le ministre a posé la première pierre de réalisation d'un hôtel 5 étoiles dans la daira d'Es Sénia. L'opération entre dans le cadre du partenariat entre un investisseur algérien et une société des Emirats arabes unis. Cet hôtel d'une capacité de 202 lits se distingue par son aspect architectural arabo-musulman.

En plus de l'inauguration d'un autre hôtel au centre-ville d'Oran, M. Nouri a présidé une cérémonie de remise de diplômes à des artisans dans le domaine de la pâtisserie ayant suivi une formation au CFPA de hai Es-sedikia.

Le salon "SIAHA 2017", de trois jours, est organisé au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran avec la participation de 150 exposants d'Algérie et de l'étranger.