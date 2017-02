Maroc: Arrivée de SM le Roi à Conakry pour une visite de travail et d'amitié en République de Guinée

Photo: Maghreb Arabe Presse

SM le Roi du Maroc et Alpha Condé

Conakry — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, est arrivé, jeudi à Conakry, pour une visite de travail et d'amitié en République de Guinée, troisième étape de la tournée africaine qui a conduit le Souverain au Ghana et en Zambie.

A Sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry, Sa Majesté le Roi a été accueilli par le Président de la République de Guinée, SEM. Alpha Condé.

Par la suite, le Souverain a été salué par le Premier ministre, Chef du Gouvernement guinéen et le gouverneur de la ville de Conakry.

Après le salut des couleurs nationales au son des hymnes nationaux marocain et guinéen, les deux Chefs d'Etat ont passé en revue un détachement des Forces armées qui rendait les honneurs.

Sa Majesté le Roi a été salué ensuite par les officiers supérieurs des Forces armées guinéennes, les présidents des institutions de la République de Guinée, le Représentant supérieur du chef de l'Etat, les membres du cabinet de la présidence de la République, les membres du gouvernement, les ministres-conseillers, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accrédités à Conakry.

Le Souverain a été salué également par l'ambassadeur du Maroc en Guinée, M. Driss Sbaine et par les membres de l'ambassade.

Par la suite, le président de la République de Guinée a été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant Sa Majesté le Roi et qui compte en particulier le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali Al Himma.

La délégation officielle marocaine comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Economie et des Finances et ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique par intérim, M. Mohamed Boussaid, le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, M. Nabil Benabdellah, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime et ministre du Tourisme par intérim, M. Aziz Akhannouch, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'Economie numérique et ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement par intérim, M. Moulay Hafid Elalamy, le ministre de la Santé, M. El Houcine Louardi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Nasser Bourita, ainsi que nombre de personnalités civiles et militaires.

Un accueil chaleureux a été réservé à SM le Roi à l'aéroport par une foule de citoyens, marocains et guinéens, venus nombreux pour exprimer leur grande joie de cette visite bénie. SM le Roi a tenu à saluer de Ses mains la foule.

Après une brève pause au salon d'honneur de l'aéroport, le cortège des deux Chefs d'Etat s'est dirigé au Palais présidentiel Mohammed V, lieu de résidence du Souverain à Conakry.