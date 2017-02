Maroc: Les habitants de Conakry réservent un accueil chaleureux à SM le Roi, à la hauteur de l'amitié séculaire maroco-guinéenne

Photo: Maghreb Arabe Presse

SM le Roi du Maroc et Alpha Condé

Conakry — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a eu droit, à Son arrivée jeudi soir à Conakry pour une visite de travail et d'amitié en République de Guinée, à un accueil des plus chaleureux, à la hauteur de l'amitié séculaire entre le Maroc et la Guinée.

De l'aéroport international Conakry-Gbessia et tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège royal vers le Palais Mohammed V, les Marocains établis en Guinée et les habitants de la ville de Conakry se sont massés pour acclamer SM le Roi, Lui souhaiter la bienvenue en terre guinéenne et exalter l'amitié exemplaire maroco-guinéenne, forgée par feu SM Mohammed V et l'ancien président feu Haj Ahmed Sékou Touré, fondateurs du groupe dit de Casablanca qui a contribué à l'émancipation de l'Afrique.

Ils ont également salué les différentes initiatives de solidarité entreprises par le Royaume en faveur des pays du continent, et à leur tête la République de Guinée, tout en scandant de vive voix "Bienvenue à Sa Majesté le Roi Mohammed VI", "Vive l'amitié maroco-guinéenne" et "Vive la coopération entre le Maroc et la Guinée".

A l'occasion de cet heureux et exceptionnel évènement, Conakry s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir son illustre hôte ; pavoisant boulevards, grandes artères et places de drapeaux des deux pays ainsi que de portraits de Sa Majesté le Roi et du Président Alpha Condé.

"Nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous Sa Majesté le Roi, un grand ami de l'Afrique", a témoigné Alpha Omar Dialo, un citoyen guinéen qui a fait le déplacement jusqu'à l'aéroport pour saluer l'arrivée du Souverain, qui effectue Sa deuxième visite en terre guinéenne après celle de 2014.

Mêmes sentiments de liesse et de joie chez Aicha, une habitante de Conakry qui a qualifié le Souverain de "Roi l'africain", Lui souhaitant la bienvenue en Guinée.

"Cette visite était très attendue par l'ensemble de la communauté marocaine de Guinée, car elle sera d'un grand apport pour le renforcement des relations entre le Maroc et cet important pays de l'Afrique de l'Ouest", a souligné, pour sa part, un membre de la communauté marocaine établie à Conakry.

Cette liesse populaire est à la hauteur du prestige et de l'aura du grand hôte de la République de Guinée, et témoigne de la reconnaissance des populations africaines à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi qui ne cesse de consacrer et consolider, par Ses nobles initiatives, la politique de solidarité fraternelle africaine et de coopération sud-sud.

L'accueil chaleureux réservé au Souverain reflète également l'excellence des relations entre les deux pays et les deux Chefs d'Etat, décidés à aller de l'avant sur la voie de la consolidation des relations bilatérales et de l'instauration d'un partenariat ouvert sur l'avenir.