Maroc: SM le Roi et le Chef de l'Etat guinéen président la cérémonie de signature de huit accords de coopération bilatérale

Photo: Maghreb Arabe Presse

SM le Roi du Maroc et Alpha Condé

Conakry — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le président de la République de Guinée, SEM. Alpha Condé, ont présidé, jeudi au Palais présidentiel Mohammed V à Conakry, la cérémonie de signature de huit accords de coopération bilatérale.

Intervenant à cette occasion, le président guinéen a indiqué que les séjours du Souverain en Guinée sont porteurs de bienfaits pour ce pays, comme en témoignent les nombreux accords conclus entre Rabat et Conakry.

M. Condé a exprimé, en son nom propre et en celui du peuple guinéen, ses vifs remerciements et sa gratitude à SM le Roi qui porte la Guinée-Conakry dans le cœur.

Au début de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime M. Aziz Akhannouch, a prononcé devant les deux chefs d'Etat une allocution dans laquelle il a souligné que le Royaume du Maroc souhaite partager son expérience avec la Guinée à travers les accords signés en ce jour.

Ces accords, a-t-il poursuivi, concernent la coopération dans le domaine agricole à travers la réalisation d'un projet d'aménagement hydro-agricole d'une superficie allant de 200 à 300 ha, d'un projet d'agrégation de la production maïsicole, ainsi que la mise en place d'un système national de cadastre.

Le ministre a, dans ce cadre, relevé la place de choix qu'occupe la question de la gestion des ressources hydriques et de l'économie des eaux d'irrigation dans le cadre du "Plan Maroc Vert", les résultats positifs enregistrés à la faveur du système d'agrégation, ainsi que l'importance d'un système national de cadastre pour sécuriser la propriété foncière guinéenne et la rendre économiquement exploitable.

Pour sa part, le directeur de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), M. Ali Fassi Fihri, a passé en revue les grandes lignes du projet d'assainissement liquide de la ville de Conakry qui constitue un chantier structurant s'inscrivant dans le cadre de la démarche du progrès et du développement global et intégré conduite par la République de Guinée.

Fruit d'un partenariat entre l'ONEE et le ministère guinéen de la Ville et de l'Aménagement du territoire, ce projet porte sur la réalisation et la réhabilitation des réseaux sur un linéaire de 36 kilomètres (bassins de Madina et Landréah, la construction de deux stations de pompage et d'équipements d'hygiène, ainsi que la mise à niveau de la station d'épuration (STEP) actuelle et/ou la réalisation d'une nouvelle STEP avec valorisation énergétique.

Le ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, M. Mohamed Nabil Benabdellah, a indiqué de son côté que le Maroc a développé une expertise et un savoir-faire, qui lui sont reconnus dans le monde dans le domaine de l'urbanisme, qu'il met à la disposition de la République de Guinée pour la mise à niveau urbaine de la ville de Conakry.

M. Benabdellah a précisé que la convention signée ce jeudi à Conakry permettra la réalisation d'actions prioritaires de mise à niveau des quartiers sous-équipés, de lutte contre l'insalubrité et d'amélioration de la voirie et de la trame viaire de la capitale guinéenne.

Pour sa part, le PDG du groupe OCP, M. Mustapha Terrab a annoncé que sur Hautes instructions de SM le Roi, le Maroc a décidé de produire pour la Guinée 100.000 tonnes d'engrais destinées à satisfaire les besoins de la saison agricole de cette année.

Sur ces 100.000 tonnes, le Royaume a décidé de faire don de 20.000 tonnes à la République de Guinée en signe d'encouragement, a-t-il précisé, ajoutant que les 80.000 tonnes restantes seront fournies à des prix qui permettront de réduire et probablement d'éliminer les subventions gouvernementales consacrées aux engrais.