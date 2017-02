Algérie: L'UGTA fière de défendre l'économie nationale et d'encourager la consommation de la production locale

S'exprimant à propos de la relation de l'UGTA avec les syndicats autonomes, M. Sidi Said a assuré "n'avoir aucun différend avec eux" et qu'il "les respecte tous", soulignant l'importance du dialogue qu'il considère, a-t-il dit, comme un "acquis pour renforcer notre militantisme syndical".

Après avoir souligné l'esprit de militantisme qui anime les syndicalistes et le secrétariat national de l'intersyndical, parallèlement à l'amélioration intervenue dans la relation entre la base et les structures syndicales, a-t-il ajouté, le SG de l'UGTA a réaffirmé sa conviction quant à l'impérative préservation de la République qui est "un devoir national qui s'ajoute à notre défense perpétuelle des droits des travailleurs".

Il a en outre loué la politique de l'Etat qui incite à l'investissement dans le but de faire de l'Algérie "un pays fort au double plan politique et socioéconomique", tout en se félicitant de la stabilité retrouvée grâce à la "politique bien guidée du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, architecte de l'historique Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a-t-il relevé.

Le SG de l'UGTA a soutenu que le "développement de l'économie nationale reste tributaire du soutien et du renforcement de la production locale, grâce à la solidarité entre l'Etat, l'UGTA et le Patronat.

Intervenant en marge des travaux de la 3ème session ordinaire de la commission exécutive nationale de l'UGTA, M. Sidi Said a estimé que les résultats de l'orientation des pouvoirs publics pour la promotion de l'économie nationale et le soutien à la production locale "commencent à être visibles sur le terrain à travers la volonté exprimée par les citoyens de consommer local, suite aux décisions d'interdiction d'importation de nombreux produits de l'étranger".

