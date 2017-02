Maroc: Entretiens à Conakry entre SM le Roi et le président guinéen

Photo: Maghreb Arabe Presse

SM le Roi du Maroc et Alpha Condé

Conakry — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a eu, jeudi au palais présidentiel Mohammed V à Conakry, des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République de la Guinée, SEM. Alpha Condé.

Par la suite, ces entretiens ont été élargis, côté guinéen, au ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, M. Ibrahima Kalil Kaba, et au ministre de l'Economie et des Finances, Mme Malado Kaba, et côté marocain, au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, au ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, et au ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, M. Mohamed Nabil Benabdellah.