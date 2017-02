Ile Maurice: Rs 100 000 d'amende pour des appareils électroménagers énergivores

Le ministère de l'Énergie et des Services publics a reçu de son côté 130 000 euros de la Commission de l'océan Indien pour l'achat des équipements visant à tester les machines à laver et les climatiseurs.

Il est à noter qu'un réfrigérateur doit émettre le moins de bruit possible. Dans le cas des lave-vaisselle, le label aussi appelé Energy Efficience Index devra nécessairement indiquer le volume d'eau consommé. Des démarches sont en cours pour que les climatiseurs et les machines à laver soient inclus dans la liste des produits qui doivent être conformes aux règlements.

Selon Mosadeq Sahebdin, de la Consumer Advocacy Plateform, c'est le stock d'équipements énergivores qu'il faudra surveiller sur le marché. «Une chose est sûre, c'est qu'une machine qui consomme moins d'électricité est vendue plus cher. La technologie est plus avancée mais les pièces sont parfois rares lorsqu'il s'agit de les réparer», signale-t-il.

Les importateurs de réfrigérateurs, de lave-vaisselle et de fours électriques à usage domestique se préparent à la mise en place obligatoire des étiquettes énergie. Pour cause : ils risquent d'écoper d'une amende de Rs 100 000 s'ils n'affichent pas de façon ostensible ces labels qui doivent indiquer en kilowattheure par an la quantité d'énergie que consomment les appareils. D'ailleurs, les appareils ne portant pas ces étiquettes seront interdits à l'importation.

