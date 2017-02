Ile Maurice: L'État éponge le déficit de l'université de Maurice

Le gouvernement, à travers la TEC, a ainsi accepté d'augmenter les fonds attribués à l'UoM, pour couvrir le déficit budgétaire. D'ici peu, l'État devrait décaisser les Rs 30 millions. Dans les milieux proches du ministère de l'Éducation, l'on avance avoir demandé à l'UoM de «put on hold» tout exercice de recrutement ou de promotion. Et ce, jusqu'à la fin de l'année financière.

À partir du 30 juin 2017, l'université de Maurice (UoM) ne devrait plus avoir de déficit budgétaire. En effet, lors d'une réunion qui a eu lieu lundi 20 février entre l'UoM, la Tertiary Education Commission (TEC) et le ministère de l'Éducation, il a été décidé que l'État ramènerait à zéro le déficit budgétaire de l'institution d'enseignement supérieur qui se chiffrait à Rs 43 millions...

