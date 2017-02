Ile Maurice: Drogue à Grand-Bassin - Dix arrestations

Par ailleurs, outre ces dix arrestations, deux interpellations ont été effectuées, mardi 21 février, par des policiers de l'ADSU de la division ouest. Deux jeunes âgés de 20 et 23 ans, habitant Sébastopol, ont été arrêtés pour possession de cannabis. L'un avait un colis contenant quatre grammes de cannabis sur lui tandis que l'autre avait un colis de six grammes de cette drogue. Libérés sur parole le même jour, ils ont été présentés devant le tribunal de Curepipe dans la matinée du mercredi 22 février.

Cinq arrestations, dont deux pour possession de cannabis, deux pour trafic de drogue et une autre pour possession de drogue synthétique ont été réalisées par l'équipe de GPS. Quant aux cinq autres arrestations, dont une interpellation pour trafic de psychotropes et quatre autres pour possession de cannabis, elles ont été faites par une équipe de l'ADSU de la Metropolitan Division. Les suspects sont tous âgés entre 18 et 30 ans.

