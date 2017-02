Cameroun: Marchés financiers - De nouvelles règles en vue

La CMF y a intérêt d'ailleurs car pour agir au mieux des potentialités du marché et se développer comme organisme, elle a besoin de prélever des droits sur l'activité des marchés qui, pour le moment, demeure réduite. Au point que 80% de ses ressources budgétaires proviennent encore de l'Etat. Alors qu'elle devrait générer, sur le terme le plus court, ses propres moyens de fonctionnement, a souhaité son président avant de prendre part à la cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail aux employés de la Commission.

Il faut à cet égard attendre la publication du communiqué final résumant les délibérations arrêtées durant cinq heures de huis clos, pour savoir s'il y aura comme par le passé des sanctions contre des acteurs qui auraient enfreint les règles. En attendant, la CMF espère bien faire passer davantage le message de sensibilisation qu'a répété M. Ngbwa aux micros de la presse : il faut que les Camerounais ordinaires sachent que le marché financier est un moyen efficace et rentable d'investir directement son épargne sans passer par l'intermédiaire habituel qu'est la banque. Une part du milliard et demi de F Cfa du budget adopté pourrait peut-être servir à cette fin de publicité.

Plus simplement, selon le président de la Commission, Jean-Claude Ngbwa, l'adoption des règles d'application ouvrira la porte à un investissement plus populaire, qu'il provienne des investisseurs professionnels ou des ménages ; ainsi qu'à un recours plus fréquent (pour les entreprises à la recherche de fonds singulièrement) à ce moyen de financement de l'économie. Un changement que l'on pourra mesurer en avril, lors de la prochaine session de la CMF. La CMF, dont la composition a été renouvelée en juin dernier, a également examiné au cours de son assemblée les problèmes qui freinent l'évolution des marchés financiers locaux. Elle s'est notamment penchée sur les quelques contrôles commandés à la suite de griefs exprimés.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune.

