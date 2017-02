Cameroun: Cyber presse - La distribution via le « e-kiosque »

Le processus lancé officiellement à Yaoundé permet d'acheter le journal en ligne.

Lire son journal sur sa tablette, son téléphone, est désormais possible grâce au e-kiosque. Une plateforme de vente de journaux en ligne mise sur pied par l'entreprise Kiama. Dans le cadre du lancement de cette initiative, les directeurs de publication des journaux publics et privés du Cameroun ont été invités à un déjeuner d'affaires le 2 février dernier. Ceci afin de s'imprégner des mécanismes qu'offre le « e-kiosque » dans l'achat, la lecture des journaux et magazines partout et à tout moment. Au cours de cette rencontre présidée par le représentant du ministre de la Communication, Didier Kaba qu'accompagnait Armand Mvemeu Atangana, représentant du ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, le directeur général de Kiama Fidel Molle, directeur général de Kiama a indiqué que l'accès au « eKiosque » est simple.

« Il suffit d'aller sur Internet et ouvrir le site www.ekiosque.cm ou télécharger directement sur Goople play et Play store, cette application sur le téléphone portable, smartphone », explique-t-il. Ensuite, il faut cliquer sur les choix d'indications qui s'offrent à tout un chacun selon les besoins. Puis, ouvrir un compte personnel. A partir de ce compte, vous pouvez épargner de l'argent et avoir ainsi la possibilité d'effectuer des lectures et des achats de journaux en ligne au prix de 200 F. « Tout les paiements sont sécurisés par des équipes techniques 24h /24 », rassure la plateforme. « Le « eKiosque » est en même temps une solution et une opportunité pour les organes de presse et éditeurs pour simplifier la vente et la lecture des journaux en version numérique. Il ne vient pas remplacer le papier mais plutôt satisfaire un nouveau marché » conclut Fidel Molle. Avec cette nouvelle formule, les entreprises de presse pourront désormais vérifier en temps réel les statistiques de vente même de manière confidentielle, couvrir à distance le marché international, entre