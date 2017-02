Maroc: L'IRT et le FUS tirent profit de la mise à jour du championnat

- Suspension d'Abdelilah Mekdad, 4ème vice-président du Wydad Athlétic de Fès (WAF) pour six rencontres, en plus d'une amende de 3500 dirhams.

La Commission centrale de discipline et de fair-play de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie le mardi 21 février 2017, afin d'étudier les dossiers qui lui ont été soumis et a pris les décisions suivantes :

A signaler en dernier lieu que la 19ème journée se poursuivra samedi avec la programmation des matches CAK-MAT, KACM-AS FAR et l'affiche WAC-RSB. Dimanche, les matches prévus opposeront l'IRT au Raja, l'OCK au CRA, l'OCS au KAC et le FUS au DHJ.

Les Gadiris qui ont débuté la phase retour du mauvais pied n'auront pas droit à l'erreur et seule la victoire pourrait redonner confiance à un groupe qui pourtant pratique un football plaisant. Les Tadlaouis, dans une mauvaise posture, sont conscients que la partie sera des plus difficiles mais leur mission consiste à regagner le bercail sans dégâts.

Grâce à cette victoire, le FUS gagne quatre places d'un coup, se hissant désormais au 10ème rang qu'il partage avec l'OCK, l'OCS et le CRA son adversaire du jour (20 pts). Sachant que la formation rbatie a un match en retard contre l'AS FAR programmé également début mars.

Comme précité, le FUS n'a pas été en reste et a assuré l'essentiel en accueillant le Chabab Rif d'Al Hoceima. Les Fussistes ont scellé le sort de cette explication sur le score de 2 à 0, buts signés Karim Benaarif (39e) et Mohamed Fouzir (90e+4).

Les équipes de l'IRT et du FUS ont exploité à bon escient leurs matches de mise à jour du championnat (17ème journée) en surclassant, mercredi, respectivement le KAC au Grand stade de Tanger et le CRA au Complexe Moulay El Hassan à Rabat.

