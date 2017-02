Algérie: Handball - Ould Ali réaffirme le soutien de l'Etat algérien à l'organisation du Mondial U21

Pour la première journée de visite, les experts de l'IHF ont visité deux sites retenus pour le Mondial U21, à savoir la salle Harcha et l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Ils devaient se rendre aussi aux salles de Chéraga, Aïn Bénian et El-Biar durant l'après-midi avant que la visite ne soit annulée.

A Lger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réaffirmé jeudi à Alger le soutien de l'Etat algérien à l'organisation du Mondial de handball U21 garçons, prévu en août 2017, soulignant qu'un suivi "permanent" et "régulier" sera assuré par les services de son département.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.