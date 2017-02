Cameroun: Culture - Célébration du Mois de L'Histoire des Noirs ce 24 février 207 à Yaoundé

Aventure qui connut alors ses premiers balbutiements en 1942 sous le titre de Negro Digest, avant de devenir une successfull story plus tard sous le nom d'Ebony. La revue, affirme Dr. Caroline Hoth, devint alors la plus grande réussite de tous les magazines afro-américains, avec comme ligne éditoriale, les réalisations des Noirs africains d'Amérique de grande notoriété.

Pour cela, la présidente mondiale de Remember Africa, convoque et invoque des grandes figures Noires comme John H. Johnson, fondateur des éditions Johnson Publishing Company qui faute d'avoir obtenu un prêt auprès des banques et institutions financières, va se servir du mobilier de sa mère comme caution d'un emprunt de 500 dollars destinés à lancer sa première revue.

Le Mois de l'Histoire des Noirs se célèbre ce vendredi à Yaoundé. A la manœuvre, l'Ong Remember Africa. Un évènement vieux de 40 ans, et qui, exalte le souvenir de l'immense contribution des Afro-Américains pour les Etats-Unis en particulier, et le monde en général. A en croire Dr. Caroline Hoth, il s'agit de voir en ces chevaliers de l'Histoire, des hommes et femmes teigneux qui en dépit de l'hostilité, n'ont pas abdiqué afin de réaliser leurs rêves. Un modèle de courage, d'opiniâtreté et de persévérance donc selon l'Américaine.

