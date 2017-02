Cameroun: Université de Douala - Le recteur suspend son directeur administratif

Le Daaf soutient d'ailleurs qu'avant sa suspension, il avait été écarté depuis plusieurs mois de certains dossiers administratifs de l'Université de Douala. : « On me reproche d'avoir dénoncé un vaste réseau de détournement au sein de cette université.

Concernant cet incident que le recteur évoque, le mis en cause déclare: « J'ai plutôt récupéré les documents financiers dans mes services parce que certains collaborateurs du recteur continuaient d'émettre les engagements alors que la loi ne le leur autorisait plus. Il y a au sein de l'Université de Douala un vaste réseau de détournements des deniers publics.

Et dans l'obligation devenue urgente d'assurer la sécurité des personnels et des biens de l'institution dont j'ai la charge, j'ai instruit à titre conservatoire, la pose des scellés à la porte du bureau du Daaf avec interdiction de vous présenter au sein du campus, jusqu'à nouvel avis.

Le recteur justifie la suspension d'Emmanuel Banga Kollo en ces termes : « Au regard de vos divers comportements violents, de votre insubordination notoire, générateurs de dysfonctionnements des services de l'Université de Douala, et suite à l'incident qui s'est produit au sein de l'Université le 21 décembre 2016, pour lequel vous avez été le principal acteur en vous présentant dans les bureaux portant une arme accrochée à votre ceinture, arrachant, les fiches des engagements, proférant des menaces et des injures au personnel ainsi qu'aux usagers présents.

Mes avantages comme les frais de carburant, de téléphone ont été supprimés depuis plusieurs mois. On me soupçonne d'avoir dénoncé un vaste réseau de détournements des deniers publics au sein de l'Université de Douala, une situation qui a permis que certains responsables soient actuellement auditionnés devant le Tribunal criminel spécial. Voilà la raison de ma suspension », explique le Daaf suspendu.

Depuis presque deux semaines, Emmanuel Banga Kollo, directeur des affaires administratives et financières (Daaf) à l'Université de Douala n'a plus mis pied au campus.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.