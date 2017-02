Un projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et de la Délégation de l'Union européenne (Due), dénommé projet de «Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition (Pro-Act)» a fait hier mercredi 22 février, à Dakar, l'objet d'un atelier d'évaluation sur les objectifs et l'état d'avancement de sa mise en œuvre.

Financé à hauteur 1,3 milliard de FCFA dans le cadre des appuis institutionnels qui accompagnent l'Aide Budgétaire de quelque 39 milliards FCFA de l'Union européenne au Gouvernement du Sénégal, ledit projet, de trois ans, vise à assurer la coordination, le suivi des politiques et des programmes agricoles au Sénégal pour améliorer, à terme, la formulation de politiques et l'efficacité ainsi que l'efficience des dépenses publiques dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'agriculture durable (Sanad).

Dans un document transmis à la presse, il est fait état que les différentes interventions du projet contribueront à rendre les politiques, les programmes et les stratégies agricoles et de sécurité alimentaire du Gouvernement du Sénégal mieux coordonnés et plus cohérents, afin de renforcer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle notamment des ménages les plus vulnérables.

Reda LEBTAHI, représentant de la FAO au Sénégal dans son discours laisse entendre que «les activités développées dans ce projet permettront, à terme, d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques et la formulation de politiques et de programmes de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture durable (Sanad) plus impactant sur les populations les plus vulnérables».

Toutefois, sur la base des données statistiques qui indiquent qu'«au niveau mondial, la demande de produits agricoles est censée doubler lorsque la population mondiale atteindra 9,1 milliards en 2050. L'Afrique est ainsi en passe de devenir un continent stratégique pour l'industrie agro-alimentaire mondiale, avec près de 60% des terres non cultivées au monde».

Sous ce rapport, magnifiant les efforts du gouvernement du Sénégal dans la coordination et le suivi des politiques et des programmes agricoles au Sénégal pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations sénégalaises, il précise que «le Sénégal est bien placé grâce à son potentiel agricole, avec suffisamment de terres arables, de ressources en eau, de ressources humaines qualifiées et de main d'œuvre adéquate pour répondre à la demande mondiale».

Fallou Dièye, conseiller spécial du ministre de l'Agriculture de formuler le vœu de voir les échanges et les conclusions puissent véritablement donner une bonne impulsion à une mise en œuvre réussie, efficace et efficiente, dans une gestion axée sur les résultats.