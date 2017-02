Algérie: Plusieurs projets pour améliorer l'AEP de la wilaya de Mila

Par ailleurs et en réponse à une autre question sur le réseau d'assainissement dans le village "Tekermabit" dans la commune de Tamanrasset, M. Ouali a précisé que ces eaux sont traitées selon des normes techniques et sanitaires avant leur déversement dans le Oued jouxtant le village, assurant que ces eaux n'étaient pas nocives à la santé.

Pour ce faire, a indiqué le ministre, plusieurs projets ont été inscrits en vue d'approvisionner ces communes à partir des barrages et que des études ont été lancées pour raccorder 5 communes au barrage de Béni Haroun, ainsi que 11 communes au barrage de Tabellout dans la wilaya de Jijel, et ce,

En réponse à un député de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le manque d'alimentation en eau potable des communes de cette wilaya qui dispose, pourtant, du plus grand barrage d'Algérie (Barrage Béni Haroun), M. Ouali a précisé que 16 communes sur un total de 32 demeuraient non raccordées à des barrages.

