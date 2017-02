Maroc: Lancement de la deuxième édition de "Moroccan Logistics Awards - MLA2017"

communiqué de presse

L'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a annoncé mercredi le lancement de la 2è édition des Trophées marocains de la logistique "Moroccan Logistics Awards- MLA 2017."

Ce concours est destiné aux entreprises et aux professionnels, dont les pratiques et les solutions novatrices contribuent au développement de l'efficacité et de la durabilité dans le secteur logistique au Maroc, indique l'AMDL dans un communiqué.

Il récompense chaque année les membres de la communauté logistique ayant conduit au Maroc des projets et initiatives constituant un apport concret au développement de la logistique avec un focus particulier sur la promotion des bonnes pratiques logistiques, de l'excellence, de la créativité, de l'innovation et de la durabilité dans le secteur, ajoute le communiqué.

Pour cette deuxième édition, les MLA 2017 récompenseront le Projet logistique de l'année, à travers un prix ouvert à toute entreprise et institution, du secteur de l'industrie, du commerce et des services de droit marocain, porteuse d'un projet logistique déjà réalisé ou en voie d'implémentation et suffisamment avancé pour pouvoir en évaluer les résultats, relève l'AMDL.

Le professionnel de l'année qui est un prix ouvert à toute personnalité ayant contribué au travers de ses actions au développement du secteur de la logistique au Maroc et proposée par une association professionnelle, fait savoir l'AMDL, notant que pour la première fois, le projet "Green Logistics" de l'année sera ouvert à toute entreprise ou institution de droit marocain ayant mis en œuvre un projet visant à réduire l'empreinte environnementale de sa logistique et s'inscrivant dans l'un des domaines définis dans l'initiative "Moroccan Green Logistics", rapporte la MAP.

A l'instar de l'édition précédente, le jury d'évaluation des candidatures sera composé de personnalités de la communauté logistique reconnues pour leur expérience, leur notoriété et leur engagement pour le développement du secteur de la logistique au Maroc, selon l'AMDL, notant que les conditions générales et les formulaires d'inscription au concours sont téléchargeables sur le site web www.amdl.gov.ma.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur candidature à l'adresse mail mla2017@amdl.gov.ma au plus tard le 12 avril 2017, indique la même source, notant que les lauréats des trois trophées seront dévoilés lors d'une cérémonie qui sera organisée à Casablanca le 18 mai 2017.