Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Richard Ngoy Kitangala, gouverneur du Tanganyika, à Lubumbashi

Les lampions s'éteignent aujourd'hui au forum de réconciliation ouvert le mercredi dernier à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, par le patron de la territoriale congolaise.

Pendant près de 15 ans, un conflit plus que sanglant opposait Bantous et Pygmées. Selon les recommandations de Joseph Kabila et avec l'apport de tous les partenaires ainsi que notables de l'Ex-Katanga, le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary y est en première ligne pour mettre fin aux heurts devenus hélas, une habitude dans ce coin de la République.

Hier, les 7 commissions créées ont achevé, non sans peine, les travaux. Et, par ailleurs, ont produit des rapports essentiellement axés sur les causes des discordes et, aussi, les pistes de solution.

Les Pygmées qui exigent désormais d'être appelés Twa devront signer le pacte de non agression avec les Bantou.

Le VPM Ramazani Shadary va procéder à l'incinération symbolique des flèches et autres armes blanches et devrait planter un arbre de paix. Au nom du Président Kabila, il devra consacrer la nouvelle entente par un grand oral.

Des brillants travaux en commission ont été abattues avant l'audition des rapports par la plénière. Le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a présidé en marge du forum sur la paix entre Twa et bantou hier, jeudi à la mi-journée, une séance de travail à l'intention des élus du Tanganyika. En présence du Gouverneur Richard Ngoy Kitangala, il les a édifiés sur les enjeux de la pacification totale de ce coin de la République Démocratique du Congo. Où, a-t-il eu à grandir.

Les commissions

A chacune des sept, une thématique a été accordée et l'expertise des composantes cadraient avec la pertinence des sujets à débattre. La commission des Députés nationaux ainsi que provinciaux et Sénateurs tablaient sur la spécificité des textes légaux pour résoudre durablement les conflits.

Celle des membres des gouvernements national et provincial ainsi que des délégués de la Présidence à scruter les défis à relever en termes d'administration, de gouvernance et des moyens pour pérenniser la paix.

La commission des délégués des Twa et la société civile-ONG a eu le sujet relatif aux convergences, les divergences, les acquis et comment les résoudre et maintenir durablement les différentes communautés en communion.

Les délégués des agences des Nations Unies, de la Monusco et des ONGs internationales ont eux eu pour thème la problématique de l'expertise, appuis et moyens à rendre disponible aux autochtones pour faciliter la cohabitation.

Les chefs coutumiers, des mutualités socioculturelles et des éléments d'auto-défenses se sont chargés à faire des propositions pour la campagne de sensibilisation pour un changement d'attitude et de comportement.

La sixième commission a été constituée des confessions et communautés religieuses. Ils ont concocté les messages devant permettre ladite sensibilisation. La septième commission a été composée des territoriaux et des membres du conseil de sécurité.

Eux, conformément à leurs compétences, ont formulé les stratégies à mettre en œuvre pour la sécurisation des uns et des autres, et sur la manière de restaurer l'autorité de l'Etat au Tanganyika.

Clôture

Après 15 ans de conflits aux conséquences multiples sur les plans humain, matériel et infrastructurel, le conflit entre Bantou et Twa (pygmées) va voir ce vendredi 23 février 2017 une nouvelle page s'ouvrir.

Celle de la paix et la cohabitation pacifique entre les deux communautés ayant les mêmes droits et devoirs en tant que congolais.

Ce vendredi, Shadary Ramazani va procéder à la clôture du forum de réconciliation des Twa et Bantou. Les vœux de tous les fils et filles du Tanganyika est que la paix dure éternellement. D'où, toutes les parties sont-elles appelées à respecter leur engagement.