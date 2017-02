Algérie: Air Algérie - Projet d'ouverture d'une ligne aérienne Oran-Montréal

La compagnie a réservé des réductions de 50 % aux groupes touristiques du nord vers Adrar, Ghardaïa, Timimoun, Tamanrasset, Djanet, Illizi, Béchar, Ouargla, El Oued et du sud vers Alger, Annaba, Oran, Constantine et Tlemcen, a-t-on indiqué.

Les clients bénéficieront aussi d'une réduction jusqu'à 55 % d'Oran (via Alger) vers Amman (Jordanie) Beyrouth (Liban), Dubai (Emirats arabes unis), Lisbonne (Portugal), Londres (Angleterre), Tunis, Rome et Milan (Italie), Vienne (Autriche), Montréal (Canada), Pékin (Chine), Moscou (Russie), Abidjan (Côte d'ivoire), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Niamey (Niger), Nouakchott (Mauritanie), Ouagadougou (Burkina Faso).

Par ailleurs, la compagnie "Air Algérie" a décidé de procéder à des réductions sur ses réseaux nationaux et internationaux variant entre 50 et 55% à l'occasion du salon "SIAHA 2017".

"Il est prévu la programmation de trois vols par semaine d'Oran en direction de Montréal après achèvement de l'étude et des procédures en vigueur dans ce domaine", a précisé le même responsable, avant de rappeler qu'Oran a actuellement des lignes directes avec l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite et la Turquie.

Cette desserte est prévue au début du mois de juin prochain, a ajouté Kara Tourki Arslane dans une déclaration à la presse en marge du Salon international du tourisme, des voyages et des équipements hôteliers "SIAHA 2017" dont l'ouverture a été présidée jeudi par le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri.

