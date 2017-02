Algérie: Tous les projets inscrits au titre du programme présidentiel seront concrétisés

Tizi — OUZOU - "Tous les projets inscrits au titre du programme quinquennal du président de la République seront concrétisés" a affirmé, jeudi, à Tizi-Ouzou, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredddine Bedoui.

Le ministre qui effectue une visite de travail dans cette wilaya, a souligné, lors de la visite du chantier de réalisation de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest, que l'effort de développement de l'Etat sera maintenu au niveau des 48 wilayas" ajoutant que "la conjoncture financière exceptionnelle du pays ne nous fera pas reculer".

La concrétisation de ces projets se fera "par étapes en fonction des disponibilités financières et par ordre de priorité" a expliqué le ministre, qui a indiqué que certains secteurs telles que l'éducation et la santé et des projets qui permettront dynamiser encore plus l'activité économique (routes, gaz...) seront prioritaires.

C'est à ce titre qu'il a annoncé qu'il va soumettre au gouvernement le projet du complexe mère-enfant prévu au pôle d'excellence de Oued Fali et qui a été gelé.

M. Bedoui a toutefois déploré le retard enregistré dans la réalisation de "beaucoup" de projets au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou en raison des oppositions de citoyens. Il a lancé un appel aux comités de villages et aux élus locaux à adhérer à cet acte de développement et a apporter leur contribution pour la levée de ces oppositions qui "épuisent les pouvoirs publics et empêchent de concrétiser le développement au profit de cette wilaya", a-t-il relevé.

Il a observé que l'Etat qui n'a jamais arrêté l'effort de développement au profit de la wilaya de Tizi-Ouzou, ne lésine pas sur les moyens pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

Pour preuve, il a cité l'exemple du projet du barrage de Souk Tlata en cours de réalisation dans la commune de Tadmait d'un coût de 2,651 milliards de DA dont l'indemnisation des opposants dépasse le coût du barrage puisqu'elle est de pas moins de 4 milliards de DA. " Cela démontre la place qu'accorde l'Etat au citoyen en ne lésinant pas sur les moyens, pour améliorer son cadre de vie".