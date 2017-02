Congo-Kinshasa: CNSA - Eugène Diomi Ndongala candidat!

Depuis la prison centrale de Makala où il est incarcéré depuis 2013, Eugène Diomi Ndongala président national de la Démocratie Chrétienne (DC) et président de la plate-forme Majorité Présidentielle Populaire (MP), tient à succéder à Etienne Tshisekedi Wa Mulumba au poste du président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement et par conséquent, président du Comité national de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre (CNSA).

C'est ce qui indique, la correspondance de la Majorité Présidentielle Populaire (MPP), dûment signée par Jean-Pierre Boka et Eugénie Tshiela, le mardi 21 février 2017, pour le compte du Bureau politique, adressée au Conseil des Sages du Rassemblement pour signaler la candidature de leur leader à la présidence de CNSA.

La Majorité présidentielle populaire, MPP est une structure créée par Diomi Ndongala au lendemain de la présidentielle de 2011.

Cette plate-forme est signataire de l'Acte d'Engagement de Genval et estime que l'honorable Eugène Diomi Ndongala a suffisamment fait preuve de sa lutte acharnée menée aux côtés du patriarche Tshisekedi pour la restauration de la Démocratie et l'avènement d'un Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Il a été massivement élu dans la Ville-province de Kinshasa en 2011, sous la casquette d'un allié à Etienne Tshisekedi dont il incarne l'idéologie et ravive la flamme de la continuité du combat politique qu'il a mené depuis près de quatre (4) décennies. A ce jour, il croupit en prison pour une cause injuste de (viol des mineurs) dont il ne cesse de clamer son innocence.

Le Bureau politique de la MPP, en tant qu'organe de coordination politique de cette plateforme, présente officiellement la candidature de ce qu'il croit être le dauphin de l'icône nationale, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba.

Par ailleurs, il estime que cette candidature aux fonctions de président du Conseil des sages du Rassemblement et président du CNSA est politiquement justifiée par son engagement "cohérent et sans faille" dans la défense des valeurs démocratiques, de l'alternance ainsi que de la vérité des urnes, dans la continuité idéologique et politique du combat d'Etienne Tshisekedi, fondateur du Rassemblement.

La plateforme politique fondée en avril 2012, a eu comme autorité morale, Etienne Tshisekedi. C'est ici l'occasion de rappeler que Diomi Ndongala est parmi les députés nationaux élus de Kinshasa ayant répondu au mot d'ordre du patriarche Tshisekedi à ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Depuis lors, il s'est fait le défenseur attitré de l'idéologie tshisekediste.

Il a hissé très haut, l'étendard de la lutte en faisant comprendre, non seulement à la jeunesse mais aussi, à toute la population congolaise, qu'il se cachait derrière Etienne Tshisekedi, des valeurs positives auxquelles, chacun devra s'approprier pour sortir le pays de la médiocrité et l'enlisement.

L'objectif pragmatique fondamental de la MPP, coulé dans sa charte constitutive, fait de cette structure politique "l'ancêtre" idéologique du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Et comme la démocratie est de mise au sein de cette méga structure, la bataille s'annonce âpre avec tous les autres candidats qui se sont prononcés à ces postes.