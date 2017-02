Il a décidé de couper court aux spéculations et bobards sur cette affaire, devenue presqu'un mystère, dans le gotha politique, depuis que Tshisekedi wa Mulumba, surpris par la mort, le 1er février 2017, ne peut plus, lui-même, trancher, sur la désignation du Premier Ministre issu du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement.

Pierre Lumbi Okongo, Président en exercice du G7, l'une des Plateformes du Rassemblement, affirme que le Président Tshisekedi avait bel et bien laissé une lettre, avant son voyage du 24 janvier 2017 à Bruxelles.

Cette lettre, précise-t-il, était signée de sa propre main et il en avait parlé avec lui, de son contenu, auparavant. Il dit également que Tshisekedi la lui avait confiée en présence de M. l'Abbé Théo Tshilumba, son Secrétaire Particulier.

Pierre Lumbi soutient, par ailleurs, que cette lettre présentant le nom du Premier Ministre désigné par toutes les composantes du Rassemblement, était à transmettre au Président de la République via la CENCO.

Le 17 janvier 2017, à une semaine de ce voyage à Bruxelles, considéré par maints analystes, comme le dernier pèlerinage de la vie de Tshisekedi sur la terre des hommes, cette lettre, réaffirme-t-il, avait été remise en mains propres à Mgr Marcel Utembi, le Président de la CENCO. C'était également en présence de l'Abbé Théo Tshilumba.

D'ailleurs, un accusé de réception, à ce sujet, en fait foi. Lumbi, par devoir de confidentialité et de réserve, ne pouvait, donc, pas s'y prononcer, tant qu'elle n'était pas encore parvenue à son destinataire.

Et, maintenant que la vérité est, à son avis, rétablie, il ne reste plus, selon lui, que la nomination, par le Président de la République, Joseph Kabila, du Premier Ministre, tel qu'il avait présenté, dans cette lettre-là, par le Rassemblement, conformément au point III.3.3 de l'Accord du 31 décembre 2016, conclut-il.

Dans cette édition, découvrez, ici, ce témoignage poignant de Pierre Lumbi Okongo dans lequel, il regrette, la main sur le cœur, d'entendre que certains hommes politiques, sans la moindre preuve, se soient adonnés à distiller des informations de nature à porter atteinte à la crédibilité et à l'honorabilité de la classe politique congolaise. "Nous devons éviter une telle attitude", recommande-t-il.

Point de Presse de Pierre LUMBI OKONGO, Président du G7

Mesdames et Messieurs de la Presse,

Devant les spéculations à sens divers qui inondent l'opinion concernant la lettre de présentation, au Président de la République, du Premier Ministre désigné par le Rassemblement, lettre signée de son vivant par le Président Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA.

Je me sens le devoir, en tant que témoin et l'un des deux porteurs de cette lettre à la CENCO, de rétablir la vérité et de fixer les congolais à ce sujet.

Il est simplement étonnant et regrettable d'entendre certains hommes politiques diffuser des informations sans aucun fondement ; cela ne peut que contribuer à nuire à la crédibilité et à l'honorabilité de la classe politique de notre pays. Nous devons éviter une telle attitude.

J'affirme, ici, que le Président TSHISEKEDI a bel et bien laissé une lettre avant son voyage pour la Belgique ; lettre signée de sa propre main et dont nous avions auparavant parlé avec lui du contenu.

Il m'a confié cette lettre, en présence de Mr l'Abbé Théo TSHILUMBA, son secrétaire particulier qui est prêt à en apporter le témoignage.

Cette lettre présente le nom du Premier Ministre désigné par toutes les composantes du Rassemblement, à transmettre à qui de droit via la CENCO.

Cette lettre, nous l'avons remise le 17 janvier 2017 en mains propres, à Monseigneur UTEMBI, Président de la CENCO, en présence de Mr l'Abbé Théo TSHILUMBA, contre un accusé de réception.

Nous avions tous un devoir de réserve et de confidentialité jusqu'à ce que cette lettre parvienne au destinataire. Vous comprendrez donc pourquoi, je ne pouvais pas faire cette déclaration jusqu' il y a quelques jours.

La vérité étant rétablie, il ne reste plus que la nomination du Premier Ministre ainsi présenté par le Rassemblement, conformément au point III.3.3., de l'accord du 31 décembre 2016.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2017