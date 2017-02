Congo-Kinshasa: Du plomb... !

Du côté des Alliés de Tshisekedi et de l'UDPS, c'est Lisanga Bonganga. A l'Alternance pour la République, c'est Jean-Bertrand Ewanga, dont on suppute avoir damé les pions à Katebe Katoto arrivé à Kinshasa il y a peu.

C'est vraiment une « course en mars » qui s'est engagée, avec un quinté des candidats. Les choses se précisant chemin faisant, deux candidats sont issues de deux ailes de la composante Dynamique, en l'occurrence, Joseph Olenghankoy et Martin Fayulu. Du côté G7, il y a un candidat. C'est Pierre Lumbi.

Par ailleurs, depuis la disparition inopinée d'Etienne Tshisekedi, d'autres déclarations intempestives sont enregistrées, surtout à l'occasion de sa succession à la fois au poste de Président du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint-Sylvestre (CNSA), du Comité des Sages du Rassemblement et, au-delà, à la tête de sa formation politique, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS).

Ce dernier, l'Abbé Théo Tshilumba, a témoigné de la véracité des faits à un média local. Voilà qui vient une fois de plus relancer le débat sur la scène politique, quant à savoir qui dit vrai, alors que du côté de la Majorité présidentielle, Aubin Minaku soutient que le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, ni ses services n'ont réception une correspondance dans ce sens. Probablement que la CENCO va réagir, elle qui se trouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume.

