Algérie: Constantine - Signature d'une convention cadre triennale de coopération entre l'APC d'El Khroub et la mairie de Mulhouse

L'accord de jumelage, signé entre les deux parties porte essentiellement sur des volets relatifs à la santé, l'hygiène du milieu et d'urbanisme ainsi que des dossiers spécifiques comme celui du cancer et l'accompagnement des malades.

La commune d'El Khroub avait notamment bénéficié de la part de la municipalité de Mulhouse de matériel pour la collecte des déchets ménagers, un lot de lits d'hôpital, de fauteuils roulants pour handicapés moteurs et d'une dotation d'ouvrages à caractère technique et scientifique .

Cette même source a précisé, dans ce contexte, que ce partenariat de trois ans s'articulera essentiellement autour de la gestion urbaine d'autant que la commune d'El Khroub et ses trois nouvelles villes (Ali Mendjeli, Massinissa et Ain Nahas) a beaucoup de défis à relever.

